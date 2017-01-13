Здоровье важнее: в России стали больше тратить на спорт

13 Января 2017 01:39 41

Москва, 13 января. Несмотря на кризис, который сохраняется в России уже второй год, местное население стало больше тратить денег на платные услуги. Граждане стали намного чаще пользоваться услугами платной медицины, а также использовать оздоровительные процедуры, физкультуру и спорт, при этом они не забывают и про культурные мероприятия. Помимо этого возросли расходы на транспорт и услуги ЖКХ.

При этом, как пишут «Известия», россияне стали чаще экономить на услугах туристических фирм и на связи. В целом темп роста трат на платные услуги по сравнению с докризисным заметно замедлился.

Согласно данным Росстата, в период с января по ноябрь 2016 года жители России потратили на платные услуги на 6% больше, чем за такой же период предыдущего года.

Так, если сравнить рост расходов населения в предыдущие периоды, то получается, что, например, в 2011 году расходы россиян составили 12%, в 2012 – 9%, в 2013 – 10%.

По мнению экспертов, проанализировав все эти данные, можно с уверенностью сказать, что жители нашей страны стали более разумно относиться к тратам, экономя на излишествах, но, не отказывая при этом себе в удовольствиях.