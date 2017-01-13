Посол Афганистана в РФ, оскорбивший Таджикистан и Москву, может быть отозван

Москва, 13 января. Новый посол Афганистана в России Абдул Каюм Кучай рискует быть отозванным из-за своих оскорбительных заявлений в адрес Таджикистана и Москвы.

Сообщается, что афганские парламентарии потребовали от президента страны отозвать дипломата.

В свою очередь, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Россия выступает против безосновательных и оскорбительных заявлений Кучая, говорится в материале газеты «Известия».

Напомним, что новый посол Афганистана в РФ Абдул Каюм Кучай, в недавнем интервью обвинил Таджикистан в наркотрафике. Кроме того, он отметил, что и Россия оказывает поддержку в торговле наркотиками

По его словам, в Афганистане выращивают наркотики, но за этим стоят русские и таджикская мафия.