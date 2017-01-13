Гонку десятого этапа ралли-марафона «Дакар» выиграл экипаж Николаева

Москва, 13 января. Экипаж Николаева выиграл десятый этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков. Спецучасток протяженностью 449 километров россиянин из команды «КамАЗ-мастер» преодолел за 5 часов, 33 минуты и 6 секунд.

Второе и третье место также досталось российским командам «КамАЗ-мастер», под руководством Дмитрия Сотникова (+7 минут 1 секунда) и Айратом Мардеевым (+7 минут 41 секунда).

Лидером общего зачета стал в итоге стал Николаев, у котором в активе 23:27.12. Второе место занимает Сотников, третье – голландец Жерар де Рой из команды «Ивеко».