FAN-TV Лента новостей
Гонку десятого этапа ралли-марафона «Дакар» выиграл экипаж Николаева
Спорт

Гонку десятого этапа ралли-марафона «Дакар» выиграл экипаж Николаева

Сегодня 1:19
47

Гонку десятого этапа ралли-марафона «Дакар» выиграл экипаж Николаева

Москва, 13 января. Экипаж Николаева выиграл десятый этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков. Спецучасток протяженностью 449 километров россиянин из команды «КамАЗ-мастер» преодолел за 5 часов, 33 минуты и 6 секунд.

Второе и третье место также досталось российским командам «КамАЗ-мастер», под руководством Дмитрия Сотникова (+7 минут 1 секунда) и Айратом Мардеевым (+7 минут 41 секунда).

Лидером общего зачета стал в итоге стал Николаев, у котором в активе 23:27.12. Второе место занимает Сотников, третье – голландец Жерар де Рой из команды «Ивеко».

 

комментарии
Антон Зарубин
#камаз #дакар
Новости партнеров
Эксклюзив

Исаакиевский собор передают РПЦ: чего хочет церковь, и чего боятся горожане. ФАН-ТВ

Сегодня 3:07
51

Сирия новости 12 января 2017 22.30: САА готовится освободить Аль-Баб от ИГ, командир ССА уничтожен в Даръа

Вчера 22:30
486

Российские гандболисты обыграли Японию в стартовом матче ЧМ-2017 во Франции

Вчера 21:24
125

Исправляйтесь: Пушков рассказал, при каких условиях Россия вернется в ПАСЕ

Вчера 20:54
442

Новости США: победа Трампа стоила Соросу $1 млрд, уход Обамы встретили в Twitter миллионами лайков

Вчера 20:36
738
Показать еще
Прямая трансляция

Исаакиевский собор передают РПЦ: чего хочет церковь, и чего боятся горожане. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Исаакиевский собор передают РПЦ: чего хочет церковь, и чего боятся горожане. ФАН-ТВ

3:07

Выступление американского депутата на телеканале прервалось программой RT

3:01

Дамаск: несколько взрывов прогремели возле военного аэродрома

2:53

Сеть шокирована видео с врачом, предложившим «подождать» мужчине, истекающему кровью

2:49

Сбербанк с нечеловеческим лицом: проблемами физических лиц займутся роботы

2:44

Ученые выяснили, почему молодежь боится взрослеть

2:41

Тоже люди: Байден разрыдался, получив медаль Свободы от Обамы

2:25

Дома нужнее: Россельхознадзор оставили без заграничных командировок

2:23

Венгрия избавится от общественных организаций фонда Сороса

2:23

Ученые рассказали, как кровяное давление влияет на зачатие мальчика

2:09

Российские резолюции станут главной повесткой дня АТПФ

2:05

Компьютер или телевизор: ученые рассказали, что вреднее для детей

1:56
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Исаакиевский собор передают РПЦ: чего хочет церковь, и чего боятся горожане. ФАН-ТВ
Читать
Закрыть