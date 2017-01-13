Европа перестала бояться «Адмирала Кузнецова» в Средиземном море

Москва, 13 января. Европа стала спокойнее относиться к присутствию российской авианосной ударной группы в Средиземном море.

Сообщается, что Военно-морские силы Франции не планируют отслеживать передвижение российского авианосца «Адмирал Кузнецов» во время его перехода из Средиземного моря в Североморск.

По словам официального представителя ВМС Франции Луи-Ксавье Рено, несмотря на то, что значительная часть маршрута авианосца пролегает вдоль побережья страны, военные не собираются следить за его проходом, пишет газета «Известия».

Напомним, что осенний переход российской эскадры в Восточное Средиземноморье вызвал ажиотаж в Европе, так как произошел существенный рост напряженности в отношениях между Россией и НАТО.