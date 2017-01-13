Ученые заявили, что сумели создать зомби-убийц из мышей

Нью-Йорк, 13 января. Группа нейрофизиологов провела множество экспериментов над лабораторными мышами и обнаружила у них в мозге два набора нейронов, активируя которые, из обычных грызунов животные превращаются в суперагрессивного хищника, который с легкостью способен атаковать, преследовать и охотиться на любого зверя или предмет. Об этом сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Cell.

Как заявили ученые, включение этих нейронов превращает самых обычных мышей в агрессивных зомби-убийц, таких, как в знаменитом сериале «Ходячие мертвецы».

Озверевшие животные без какого-либо страха нападали на других зверей и предметы и готовы были их убить, а сверчков они и вовсе разрывали на части и сразу же съедали, что никогда бы не стали делать в обычном состоянии.

