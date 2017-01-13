Истосковались: В Тбилиси с аншлагом прошла встреча с народным артистом России Певцовым

13 Января 2017 01:45 42

Тбилиси, 13 января. Дмитрий Певцов, народный артист России, выступил в Тбилиси с творческим вечером-концертом при полностью заполненном Большом зале Тбилисского государственного академического русского драматического театра им. А. С. Грибоедова.

Свой концерт Дмитрий Певцов назвал «Возвращение в Тбилиси 30 лет спустя», и признался, что выступление в Тбилиси, в городе, в котором родились и выросли его родители, где много друзей и знакомых — большая честь. По словам актера, последний раз он был в Тбилиси в 1986 году.

Певцов исполнил произведения, любимые и в Грузии, и в России еще в прошлом веке: песни из репертуара Высоцкого, Вертинского, песни на стихи Роберта Рождественского.

Сцену русского-драматического театра в Тбилиси в этот вечер с российским гостем разделили, как сообщает ТАСС, грузинские артисты — Майя Бараташвили, Темо Саджая, Лела Телия, Нино Дзоценидзе и Нино Кикачейшвили.