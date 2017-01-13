Доктор Лиза опознана среди жертв катастрофы Ту-154

Москва, 13 января. Среди жертв катастрофы Ту-154 над Черным морем была опознана Елизавета Глинка. Ее опознали благодаря ДНК-экспертизе.

Как сообщается, уже известна дата похорон Глинки. По словам ее близких, похороны состоятся 16 января на Новодевичьем кладбище.

Благотворительный фонд «Справедливая помощь» продолжит свою работу и после гибели доктора Лизы. Об этом сообщают ее коллеги по фонду в заявлении, опубликованном на официальном сайте фонда.

Напомним, что 25 декабря прошлого года произошла авиакатастрофа самолета Ту-154, направлявшегося в Сирию. На борту были артисты ансамбля имени Александрова, журналисты и Елизавета Глинка. Все находившиеся на борту погибли.