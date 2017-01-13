Скажи мне, кто твой друг: собака Обамы покусала посетительницу Белого дома

Вашингтон, 13 января. Неприятный инцидент произошел в четверг в Белом доме. Любимый домашний питомец уходящего президента США Барака Обамы по кличке Санни внезапно набросился на 18-летнюю подругу семьи президента, которая в этот день пришла к ним в гости. Об этом сообщает издание Газета.ru.

Как стало известно, девушка, ничего не подозревая, решила погладить и поцеловать собаку, но та, видимо, не была настроена на ласки, и в ответ набросилась на гостью, укусив ее в лицо.

Перепуганные члены семьи Барака Обамы сразу же позвали семейного врача, который, осмотрев пострадавшую, наложил на рану швы. При этом сообщается, что теперь, даже после выздоровления, на лице девушки навсегда останется маленький шрам — в напоминание об этом инциденте.



