«Викинг» вошел в десятку самых кассовых фильмов мирового проката

Москва, 13 января. Новый российский фильм стал одним из десяти самых кассовых фильмов мирового проката во время выходных 5-8 января.

Как сообщается, «Викинг» смог обойти американскую драму «Призрачная красота» с участием Уилла Смита, которую показывали в 49 странах. Стоит отметить, что российский фильм попал в прокат лишь четырех стран, сообщает «Газета.ru».

Выше российской ленты по сборам оказались такие голливудские картины, как «Изгой-один», «Кредо убийцы», «Пассажиры», а также фильмы, которые будут демонстрировать в России позже: «Зверопой», «Моана» и «Великая стена».