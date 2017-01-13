Сирия: теракт в Дамаске устроил смертник

Дамаск, 13 января. Теракт в сирийской столице, в результате которого погибли не менее шести человек, был устроен террористом-смертником. Об этом сообщает источник в полиции Дамаска.

Взрыв был устроен в районе Кафрсус. В результате теракт погибли как минимум шесть человек, еще несколько мирных жителей получили тяжелые ранения.

По словам представителя полиции, правоохранительные органы заметили подозрительного мужчину у входа в спортивный комплекс. Когда они попытались задержать его, он сбежал, а затем привел пояс смертника в действие у входа, где находилось много людей.