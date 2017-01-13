Меркель рассталась с наивностью: вечных гарантий США не существует

Берлин, 13 января. Ангела Меркель признала, что Европа стоит перед лицом «величайшего вызова», который продлится не одно десятилетие, и при этом уже не стоит надеяться на США.

Канцлер пришла к выводу, что ничего вечного нет в этом мире, в том числе — и «вечной поддержки» США. Выступая в Брюсселе, Ангела Меркель, как пишут «Известия»http://izvestia.ru, заявила, что, с точки зрения «некоторых наших традиционных партнёров», нет вечной гарантии «тесной кооперации с нами, европейцами». И призвала Евросоюз избавиться от наивности и понять, что не стоит «всегда полагаться на других, кто будет решать проблемы».

Отметим, эти заявления канцлера Германии прозвучали уже после пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа.