Ученые рассказали, для каких детей антибиотики смертельно опасны

Нью-Йорк, 13 января. Группа американских ученых провела множество исследований, благодаря которым им удалось выяснить, что детям, имеющим травму мозга категорически нельзя принимать антибиотики. Оказывается, прием таких препаратов вызывает когнитивные проблемы для детского мозга. Об этом сообщают местные СМИ.

По мнению исследователей, дети, которые еще не достигли возраста 4-х лет и имеющие при этом травму мозга, могут получить серьезные последствия при приеме антибиотиков. Ученые объясняют это тем, что в этом возрасте мозг ребенка еще не развит и именно такое лечение может очень сильно навредить малышу.

Чтобы сделать такие выводы специалистам пришлось провести множество исследований на крысах. В ходе экспериментов выяснилось, что например такой антибиотик, как миноциклин, может усилить когнитивный дефицит. Дети, которым еще нет 4-х лет и у которых поврежден мозг, могут иметь проблемы с памятью, координацией внимания и многими другими исполнительными функциями. Поэтому, как выяснили ученые, детям в таком возрасте категорически противопоказано принимать антибиотики.

Специалисты также рассказали, что клетки микроглии выполняют очень важную роль во время развития мозга молодого организма. Эти клетки избавляют мозг от мертвых нейронов, для того чтобы живые нейроны нормально функционировали. Ученые сходятся в едином мнении, что применение антибиотиков, играет негативную роль у детей до 4-х лет, с травмой мозга.