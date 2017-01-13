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Время пришло: ВФЛА обсудит восстановления членства российской организации в ИААФ
Спорт

Время пришло: ВФЛА обсудит восстановления членства российской организации в ИААФ

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Время пришло: ВФЛА обсудит восстановления членства российской организации в ИААФ

Москва, 13 января. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) проведет встречу с представителями Международной федерации легкоатлетических ассоциаций (ИААФ), на которой будет обсуждаться восстановление членства российской организации в этой федерации.

Как сообщают в ВФЛА, встреча пройдет 23-24 января. На ней российская сторона проведет переговоры с рабочей группой ИААФ во главе с Руне Андерсеном. Главными темами встречи станет соблюдение критериев ИААФ для восстановления ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, сообщает «Газета.ru».

Напомним, что ВФЛА была временно выведена из состава ИААФ в ноябре 2015 года, в связи с чем российские легкоатлеты больше не допускаются к международным соревнованиям – в том числе, и Олимпийским играм.

 

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Антон Зарубин
#вфла #иааф
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