Время пришло: ВФЛА обсудит восстановления членства российской организации в ИААФ

Москва, 13 января. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) проведет встречу с представителями Международной федерации легкоатлетических ассоциаций (ИААФ), на которой будет обсуждаться восстановление членства российской организации в этой федерации.

Как сообщают в ВФЛА, встреча пройдет 23-24 января. На ней российская сторона проведет переговоры с рабочей группой ИААФ во главе с Руне Андерсеном. Главными темами встречи станет соблюдение критериев ИААФ для восстановления ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, сообщает «Газета.ru».

Напомним, что ВФЛА была временно выведена из состава ИААФ в ноябре 2015 года, в связи с чем российские легкоатлеты больше не допускаются к международным соревнованиям – в том числе, и Олимпийским играм.