Спектакль Эйфмана о Чайковском сорвал овации в Хельсинки

Хельсинки, 12 января. Финская публика овациями встретила спектакль Бориса Эйфмана «Чайковский. PRO et CONTRA», который прошел на сцене Финской оперы в Хельсинки.

В Финляндии стартовали гастроли Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана. Как сообщается, они продлятся до 15 января. Стоит отметить, что в Хельсинки театр Эйфмана выступает впервые за последние четыре года.

Спектакль «Чайковский. PRO et CONTRA» впервые ставится не только в Финляндии, но и вообще за рубежом. Основу представления составляют воспоминания умирающего композитора, у которого перед глазами проносится вся его жизнь. Отмечается, что финская публика осталась в восторге, встретив завершение спектакля длительными овациями и криками «браво!».