Более 60 рейсов задержаны в аэропортах Москвы, еще 30 отменены

Москва, 12 января. Согласно данным, опубликованным на сервисе «Яндекс.Расписание», по состоянию на 22.30 мск, в воздушной гавани Домодедово задержаны 14 рейсов еще 11 отменены. В Шереметьево были отменены 18 рейсов и еще 50 имеют статус «задержан», а вот в аэропорту Внуково отменили один рейсов и ни один не был задержан.

По информации онлайн-табло в столичном аэропорту Жуковский, ни один из рейсов отменен или задержан не был.

Отметим, что ранее в четверг, 12 января в московском метеобюро заявили, что в российской столице ожидаются снегопады, которые будут идти вплоть до конца недели и за это время в городе выпадет более трети от месячной нормы осадков. Помимо этого, как отметили синоптики, на дорогах Москвы и Московской области ожидается гололедица.

