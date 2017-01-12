Посмертная судьба Менгеле: кости нациста стали наглядным пособием в Бразилии

Сан-Паулу, 12 января. Останки нацистского преступника Йозефа Менгеле сделали учебным материалом для студентов медицинского факультета бразильского Университета Сан-Паулу (USP).

Руководитель кафедры судебной медицины Даниэль Ромеро Муньос получил разрешение использовать останки Менгеле в качестве пособия для студентов. По словам Муньоса, кости нацистского преступника позволят студентам-медикам научиться изучать останки индивида, сравнивая полученную информацию с задокументированными свидетельствами о его жизни.