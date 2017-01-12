Минюст США проверит действия ФБР перед президентскими выборами

Вашингтон, 12 января. Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки займется проведением расследования собственных действий и действий Федерального бюро расследований во время предвыборной президентской кампании. Об этом в четверг сообщает издание Газета.ru со ссылкой на генерального инспектора Минюста Майкла Хоровица.

Сообщается, что это будет расследование ФБР дела об электронной переписке кандидата в главу американского государства от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Хоровиц сообщил, что они собираются проанализировать слова руководителя ФБР Джеймс Коми, который он сказал в ходе пресс-конференции, а также сообщения для конгресса по расследованию дела об электронной переписке Хиллари Клинтон незадолго до выборов.

