Сирия: Дамаск уверен в успехе национального примирения

Дамаск, 12 января. Процесс национального примирения в Сирии должен быть осуществлен в полной мере в течение 2017 года. Об этом заявил министр примирения Сирии Али Хейдар.

Он отметил, что к настоящему моменту проделана большая работа по примирению враждующих сторон в Сирии, однако в 2017 процесс должен выйти на новый качественный уровень.

«2017 год должен стать рекордным, успехи будут впечатляющими. Оптимистичные итоги нашей работы должны помочь вернуть стабильность сирийскому народу. Тогда уже можно будет начинать общенациональный диалог», — сказал Хейдар.

Ранее «Известия» сообщали, что за минувший год правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ выбили террористов в районах Хамы, Хомса, Латакии и Алеппо, а также из районов на юге и севере Дамаска. Кроме того, была разблокирована дорога, связывающая Дамаск с северными провинциями Сирии.