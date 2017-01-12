Фальстарт Минфина: о повышении цен на водку сообщили преждевременно

Москва, 12 января. Публикация законопроекта приказа министерства финансов о повышении минимальной розничной цены на водку была преждевременной. С таким заявлением выступил глава Минфина Антон Силуанов.

Ранее Минфин опубликовал проект приказа о повышении минимальной розничной цены на водку. В тексте проекта указа предлагалось поднять ее до 219 рублей за 0,5 литра.

По словам Силуанова, этот вопрос все еще обсуждается в Минфине, окончательное решение пока еще не выработано. Кроме того, ранее ряд СМИ сообщал, что министерство собирается повысить цену на водку по уровню акциза, а не до фиксированных 219 рублей.