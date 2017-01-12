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ЛНР: хлеб в республике стоит в два раза дешевле, чем там, где правит Киев
Новороссия

ЛНР: хлеб в республике стоит в два раза дешевле, чем там, где правит Киев

Сегодня 23:09
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ЛНР: хлеб в республике стоит в два раза дешевле, чем там, где правит Киев

Луганск, 12 января. Стоимость хлеба на территории ЛНР более чем в два раза ниже, чем на контролируемой Киевом территории Луганской области. Такие данные приводит Министерство промышленности и торговли ЛНР.

Согласно сравнительному мониторингу цен на продовольственные товары за ноябрь-декабрь 2016 года, основными продукты потребления в ЛНР стоят заметно дешевле, чем на Украине.

Так, стоимость хлеба в ЛНР на 60 процентов ниже, чем в подконтрольной Киеву Луганской области. Кроме того, намного дешевле для луганских покупателей обходится мука, сливочное и подсолнечное масло.

Стоит также отметить, что темпы роста на продовольственные товары в ЛНР существенно ниже чем в Киеве. Так, за 11 месяцев 2016 года индекс потребительских цен (ИПЦ) в ЛНР поднялся на 0,2 процента. Рост ИПЦ на территории контролируемой Киевом Луганской области составил 11,4 процента.

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Антон Зарубин
#лнр #хлеб
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