Кадыров назвал ответственных за противодействие вербовщикам террористов

Грозный, 12 января. Противодействие вербовщикам террористических организаций является одной из главных задач правоохранительных органов и властей каждого района Чеченской республики. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров.

«Главы районов, кадии (духовные судьи) и начальники полиции несут ответственность за каждого человека, который оказался обманутым и завербованным в ряды бандформирований», — заявил Кадыров.

Кроме того, глава республики призвал богословов усилить религиозно-просветительскую работу среди молодежи, а также информационно-идеологическое противодействие терроризму и ваххабизму. Кадыров подчеркнул, что молодые люди должны знать истинные мусульманские ценности.

Стоит напомнить, что накануне в Курчалоевском районе Чечни в ходе специальной операции были уничтожены четыре боевика, еще один террорист был задержан.