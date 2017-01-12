Слушания по новому главе ЦРУ были прерваны после упоминания о «русских»

Вашингтон, 12 января. Слушания в сенате США по кандидатуре нового главы ЦРУ Майка Помпео были прерваны сразу после того, как он произнес слово «русские». Слушания транслировались в прямом эфире американского телеканала C-SPAN.

Трансляция заседания была прервана через 15 минут после ее начала из-за проблем с электричеством, при этом сигнал оборвался сразу после того, как Майка Помпео произнес слово «русские».

Стоит отметить, что в ходе своего выступления Помпео заявил, что Россия ничего не делает для уничтожения террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).