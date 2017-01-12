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Сирия: ООН готова оказать помощь в восстановлении снабжения Дамаска водой
Политика

Сирия: ООН готова оказать помощь в восстановлении снабжения Дамаска водой

Сегодня 22:40
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Сирия: ООН готова оказать помощь в восстановлении снабжения Дамаска водой

Нью-Йорк, 12 января. ООН готова оказать Сирии помощь в восстановлении водоснабжения Дамаска, однако сначала нужно добиться договоренности о прекращении огня в долине Вади-Барада, в которой расположены источники, снабжающие Дамаск водой. С таким заявлением выступил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, до сих пор нет соглашения о прекращении огня в районе, где расположены источники. ООН будет готова отправить своих специалистов лишь после того, как сочтет обстановку в районе безопасной.

Ранее сообщалось, что боевики, захватившие пять деревень в Вади-Баради, согласились заключить перемирие с властями Сирии. В то же время, еще два населенных пункта остаются под контролем террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).

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Антон Зарубин
#сирия #дамаск
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Сирия новости 12 января 2017 22.30: САА готовится освободить Аль-Баб от ИГ, командир ССА уничтожен в Даръа
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