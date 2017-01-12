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Ученые придумали, как лечить инфаркт шоколадом
Общество

Ученые придумали, как лечить инфаркт шоколадом

Сегодня 22:28
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Ученые придумали, как лечить инфаркт шоколадом

Москва, 12 января. Американские ученые ведут работу по созданию лекарства  из черного шоколада, которое станет спасением от инфарктов и инсультов.

Исследователи уточнили, что они планируют создать шоколадные таблетки, которые смогут противостоять заболеваниям сердца и сосудов. Идея о создании шоколадного лекарства появилась после эксперимента с участием 18 тысяч человек.

Все участники исследования длительное время ежедневно употребляли горький шоколад. Когда ученые приступили к анализу результатов эксперимента, то они обнаружили, что у большинства испытуемых значительно улучшилась работа сердца, а также стабилизировалось артериальное давление. После этого ученые приняли решение о создании лекарства из шоколада.

Ранее научное интернет-издание «Индикатор» сообщало, что ученые из Института Фрэнсиса Крика нашли механизм уничтожения токсинов и вирусов В-лимфоцитами.

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Кирилл Иванов
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Сирия новости 12 января 2017 22.30: САА готовится освободить Аль-Баб от ИГ, командир ССА уничтожен в Даръа
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