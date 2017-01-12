Сирия: четыре человека погибли в результате взрыва в Дамаске

Дамаск, 12 января. Не менее четырех человек стали жертвами мощного взрыва в сирийской столице. Об этом сообщает сирийская Генеральная дирекция радио и телевидения.

Как сообщается, взрыв прогремел в одном из районов Дамаска. В результате теракта погибли не менее четырех человек.

Напомним, что 9 января террористы взорвали заминированный автомобиль на западной окраине Дамаска. В тот раз в результате взрыва погибли пять человек. Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра».