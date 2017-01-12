Мэттис предложил США инвестировать в наступательное вооружение в космосе

Вашингтон, 12 января. Инвестирование в наступательные вооружения в космосе должны стать одним из приоритетов для США, заявил кандидат на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис.

Кандидат на пост министра обороны выступил с таким заявлением во время показаний к его утверждению сенатом.

По его словам, Вашингтон должен обратить особое внимание на развитие наступательного вооружения в космосе. Это позволит США «обеспечить жизнеспособные и надежные космические операции», которые, в свою очередь, могут быть важны для реализации военных планов и схем.