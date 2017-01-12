ДНР: ВСУ бьют по окраинам Донецка из реактивной артиллерии
Донецк, 12 января. Вооруженные силы Украины открыли артиллерийский огонь с использованием РСЗО «Град» в направлении Донецка. Об этом сообщает Министерство обороны ДНР.
«Сегодня в 19:00 произошел обстрел подразделениями ВСУ с применением РСЗО «Град» из района Песок в направлении Марьинки», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что снаряды упали на окраинах Донецка в поселке Марьинка, который находится под контролем ВСУ. По предварительным данным, артиллерийский огонь велся с позиций 46 отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины.
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