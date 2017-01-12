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Зоологи опубликовали базу данных животных, испускающих газы
Технологии

Зоологи опубликовали базу данных животных, испускающих газы

Сегодня 22:01
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Зоологи опубликовали базу данных животных, испускающих газы

Вашингтон, 12 января. Ряд исследовательских институтов начали составлять масштабную базу данных животных, испускающих газы. По замыслу авторов проекта, это должно помочь экологам.

Сейчас в базу внесены 75 видов животных, среди которых есть человек и инопланетяне. Согласно ей, газы испускают не только млекопитающие, но и такие животные, как питоны, гекконы и тараканы.

Кроме того, в базу данных внесены рекомендации, как уменьшить объем испускаемых животными газов. Например, чтобы ежи и рыси испускали газы реже, рекомендуется уменьшить процент белка и рыбы в их рационе.

Большая часть свидетельств внесенных в базу данных представляет собой личные наблюдения авторов, но есть и данные, почерпнутые из научных статей.

 

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Антон Зарубин
#животные
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