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Ученые рассказали, как давление крови матери влияет на пол ребенка
Весь мир

Ученые рассказали, как давление крови матери влияет на пол ребенка

Сегодня 22:11
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Ученые рассказали, как давление крови матери влияет на пол ребенка

Москва, 12 января. Давление в кровеносных сосудах женщины перед беременностью может влиять на пол ребенка. Так считают канадские эксперты, которые провели масштабное исследование.

Согласно предварительным данным, более высокое кровяное давление якобы увеличивает шансы рождения мальчика. Это позволяет усовершенствовать методы, направленные на планирование семьи.

Как ранее сообщало издание «Индикатор», срок беременности влияет на успехи ребенка в учебе.

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Алексей Громов
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