FCA был обвинен в фальсификациях данных об автомобильных выбросах

Вашингтон, 12 января. Автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) был обвинен в установке на ряд своих автомобилей программного обеспечения, которое позволяет обходить контроль за выбросами. С обвинением в адрес концерна выступило Агентство по охране окружающей среды США (EPA).

Как сообщается, речь идет о ряде легковых автомобилей 2014-2016 годов, а также Jeep Grand Cherokee и грузовиков Dodge Ram. Всего речь идет о 104 тысяч автомобилей, проданных в США.

В EPA заявили, что сокрытие информации о ПО, позволяющем изменять показания выбросов двигателя, является серьезным нарушением закона.

FCA подтвердила, что готова сотрудничать с властям в расследовании и разрешении этой проблемы. Как сообщается, автоконцерн уже передал агентству свои предложения по решению этого вопроса, в частности – ряд изменений в установленной в автомобилях ПО.