Правительства РФ пока не готово к введению прогрессивной шкалы НДФЛ
Москва, 12 января. Российское правительство пока не планирует вводить прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в стране. Об этом журналистам в четверг рассказала вице-премьер Российской Федерации Ольга Голодец.
По словам политика, сейчас специалисты занимаются расчетами, связанными с подготовкой следующей восьмилетней программы.
«Экспертные расчеты касаются наименее защищенных слоев населения и имеют целью увеличение их доходов», — объяснила Голодец.
Напомним, в 2017 году в России появились штрафы за неуплату налогов.
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