Губернатор Московской области стал одним из самых цитируемых блогеров России

Москва, 12 января. Губернатор Московской области Андрей Воробьев признан одним из самых цитируемых блогеров России 2016 года. Об этом свидетельствует рейтинг, который был представлен компанией «Медиалогия».

По данным интернет-издание «Подмосковье сегодня», Андрей Воробьев занимает десятую строчку рейтинга, а индекс его цитируемости составляет 760,11. Одним из самых цитируемых сообщений Андрея Воробьева стал пост в соцсети о том, что в школах региона необходимо продлить зимние каникулы из-за роста простудных заболеваний среди учеников младших классов.

Также отмечается, что в первую тройку рейтинга вошли Рамзан Кадыров, Мария Захарова и Сергей Собянин.