Сбербанк заменит три тысячи своих сотрудников роботами

Москва, 12 января. Три тысячи рабочих мест будут ликвидированы в Сбербанке, который намерен заменить часть своих сотрудников роботами. Об этом рассказал зампред правления банка Вадим Кулик.

По его словам, речь идет роботе-юристе, который сможет сам составлять исковые заявления по физическим лицам. Кроме того, роботизированы будут и другие должности в банке.

Часть сотрудников, которых заменят роботы, пройдут курс переобучения, другие будут сокращены. Кроме того, ранее сообщалось о том, что Сбербанк уволит около 8 процентов рабочих после ввода системы онлайн-банкинга. Взамен будут открыты около 200 вакансий аналитиков, который займутся сбором и обработкой данных клиентов банка.