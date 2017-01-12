Минобороны РФ усилило мотострелковую бригаду ЦВО «Градами»

Москва, 12 января. Мотострелковая бригада Центрального военного округа (ЦВО) была усилена новыми образцами реактивных системам залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что в соединение мотострелковой бригады ЦВО, которая расположена в Самарской области, поступили десять РСЗО «Град» на базе автомобиля повышенной проходимости «Урал». Данный тип реактивных систем позволят вести залповый огонь по целям на расстоянии до 40 километров.

Стоит отметить, что ранее в Минобороны сообщили о завершении процесса формирования новых воинских частей в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. Новые части были созданы для противодействия наращиванию сил НАТО у российских границ.