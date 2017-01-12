Более 600 боеприпасов времен ВОВ было обезврежено в Подмосковье за 2016 год

Москва, 12 января. За прошлый год в Подмосковье было обезврежено 603 боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба зампреда регионального правительства Дмитрия Пестова.

Уточняется, что чаще всего снаряды обнаруживали в Волоколамском, Клинском, Лотошинском Можайском, Наро-Фоминском, Рузском, Солнечногорском районах. Преимущественно боеприпасы находили при выполнении дорожных или строительных работ, сообщает «Подмосковье сегодня».

Специалисты напоминают, что в случае обнаружения боеприпаса ни в коем случае нельзя пытаться разобрать его или обезвредить самостоятельно. Необходимо обратиться к специалистам, позвонив по номеру 112.