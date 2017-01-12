Российские гандболисты обыграли Японию в стартовом матче ЧМ-2017 во Франции

Нант (Франция), 12 января. Сборная России стартовала с победы на чемпионате мира во Франции, обыграв команду Японии.

Команда Дмитрия Торгованова изначально начала контролировать игру. Капитан сборной Тимур Дибиров пресек атаку японцев, перехватив мяч, а затем — распечатал ворота соперника. Следом голкипер российской команды Виктор Киреев атаку соперников отразил, парировав мощный удар. Полусредний Сергей Горбок своими хлесткими и сильными ударами помог сборной увеличить разницу в счете.

Японцы же открыли счет лишь на 5-й минуте.

Больше всего неприятностей в стане соперника доставил Хироки Сида, который за первый тайм забил 6 мячей. К эпицентру первого отрезка игры сборная Торгованова подошла с приличным заделом — 12:6. За первый тайм россияне трижды становились на «семерик» — Дмитрий Ковалев был точен в каждом из них. На большой перерыв команды россияне ушли с трехочковым преимуществом — 18:15.

Во втором тайме Сида продолжил атаковать российские ворота, оборону же команда Антонио Ортеги пыталась растягивать, что приносило свои дивиденды. Михаил Чипурин и Сергей Шельменко удерживали баланс.

Впрочем, вскоре после неудачных действий россиян на обеих сторонах площадки, японские гандболисты сократили разницу до одного мяча. Но россиянам удалось устоять и отразить стремительный напор японцев. Помог неоднократно команде поменявший в воротах Киреева Вадим Богданов.

В результате встречу российские гандболисты довели до логичной победы — 39:29. Напомним, следующий матч россияне проведут 14 января против Норвегии.