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Сирия новости 12 января 2017 22.30: САА готовится освободить Аль-Баб от ИГ, командир ССА уничтожен в Даръа
Новости Сирии

Сирия новости 12 января 2017 22.30: САА готовится освободить Аль-Баб от ИГ, командир ССА уничтожен в Даръа

Сегодня 22:30
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Сирийская армия усиливает позиции в окрестностях города Аль-Баб в преддверии операции против ИГ

Сирия, 12 января. Сирийская армия усиливает позиции в окрестностях города Аль-Баб на северо-востоке Алеппо в преддверии широкомасштабной операции против ИГ* в регионе. Остатки отрядов боевиков в долине Вади-Барада к западу от Дамаска все еще пытаются сорвать подписание соглашения о перемирии, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq)

Провинция Дамаск

В районе водных источников в долине Вади-Барада, откуда вода поступает в Дамаск, возобновились столкновения между боевиками оппозиционных группировок и военнослужащими Сирийской арабской армии (САА). Так, в районе населенных пунктов Бассима и Аль-Фиджа отмечаются короткие перестрелки. Специальный источник ФАН прислал в редакцию видеозапись, на которой слышны звуки разрывов артиллерийских снарядов, выпущенных с позиций боевиков. При этом представители командования правительственных войск заявили о готовности продолжать военные действия до тех пор, пока соглашение о перемирии не будет подписано всеми сторонами. Источник также подчеркнул, что поставки вооружения и техники для оппозиционных сил по-прежнему продолжаются. Однако, несмотря на это, людей, желающих присоединиться к плану перемирия, меньше не становится.

Провинция Алеппо

Командование правительственной армии перебрасывает на позиции САА в восточной части провинции Алеппо, в том числе на авиабазу Кувейрис, подразделения военнослужащих и военную технику. Подкрепление в скором времени присоединится к операции сирийских войск против ИГ в окрестностях оккупированных террористами городов Аль-Баб и Дер Хафер. Бойцы «Хезболлы» также примут участие в освободительной операции в этой части провинции.

Провинция Хомс

Согласно данным одного из сирийских информационных агентств, ВВС САР нанесли серию авиаударов по укрепленным районам боевиков террористических группировок в окрестностях населенного пункта Дер Фуль, расположенного в северной части провинции Хомс. Бомбардировка была проведена в связи с сообщением разведки сирийской армии о готовящейся массированной атаке боевиков на позиции правительственных военнослужащих, дислоцирующихся в регионе.

ВВС САР нанесли удары по укрепрайонам террористов на севере провинции Хомс

Провинция Дейр эз-Зор

По информации медиа-центра провинции, грузовые самолеты ВВС Сирии сбросили в оккупированные террористами ИГ районы города Дейр эз-Зор гуманитарный груз от Всемирной продовольственной программы. В его состав вошли продукты питания, одежда, медикаменты и другие предметы первой необходимости.

Провинция Даръа

Недалеко от населенного пункта Айн Дакр, расположенного в окрестностях города Даръа, шесть боевиков Сирийской свободной армии (ССА)**, в том числе один командир бригады, погибли в результате подрыва на минном поле. Предполагается, что участок был заминирован боевиками союзного ИГ формирования «Джейш Халид Бин Аль-Валид», отряды и укрепления которого ранее размещались в этом регионе.

Провинция Идлиб

Как заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, боевики группировки «Ахрар аш-Шам» незаконно удерживают в районе населенных пунктов Аль-Фуа и Кефрая, расположенных к северу от города Идлиб, колонну из 23 автобусов с водителями, принимавшими участие в эвакуации людей из Алеппо. Представитель ООН призвал покровителей так называемой «умеренной» сирийской оппозиции повлиять на боевиков.

Стаффан де Мистура

Провинция Хама

По данным оппозиционного источника, сирийская авиация провела бомбардировки укрепрайонов боевиков в районе населенного пункта Аль-Закат, расположенного в северной части провинции Хама. Тем не менее, как сообщили официальные представители Минобороны РФ, ВВС Сирии и ВКС России не наносят авиаудары по позициям боевиков оппозиционных сил, присоединившихся к правительственному плану перемирия в рамках вступившего в силу с 30 декабря режима прекращения огня.

Ирак

Как сообщил источник в оборонном ведомстве Ирака, после возвращения под контроль правительственной армии района Шумер на юго-западе города Мосул иракские подразделения начали подготовку к следующей фазе операции, предполагающей освобождение западной части города от террористов ИГ. В данный момент к правительственным позициям в регионе движутся подкрепления иракских военнослужащих. Кроме того, командование осуществляет переброску дополнительной партии военной техники и вооружений.

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Алексей Громов
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Сирия: четыре человека погибли в результате взрыва в Дамаске
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