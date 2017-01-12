Сирия, 12 января. Сирийская армия усиливает позиции в окрестностях города Аль-Баб на северо-востоке Алеппо в преддверии широкомасштабной операции против ИГ* в регионе. Остатки отрядов боевиков в долине Вади-Барада к западу от Дамаска все еще пытаются сорвать подписание соглашения о перемирии, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

В районе водных источников в долине Вади-Барада, откуда вода поступает в Дамаск, возобновились столкновения между боевиками оппозиционных группировок и военнослужащими Сирийской арабской армии (САА). Так, в районе населенных пунктов Бассима и Аль-Фиджа отмечаются короткие перестрелки. Специальный источник ФАН прислал в редакцию видеозапись, на которой слышны звуки разрывов артиллерийских снарядов, выпущенных с позиций боевиков. При этом представители командования правительственных войск заявили о готовности продолжать военные действия до тех пор, пока соглашение о перемирии не будет подписано всеми сторонами. Источник также подчеркнул, что поставки вооружения и техники для оппозиционных сил по-прежнему продолжаются. Однако, несмотря на это, людей, желающих присоединиться к плану перемирия, меньше не становится.

Провинция Алеппо

Командование правительственной армии перебрасывает на позиции САА в восточной части провинции Алеппо, в том числе на авиабазу Кувейрис, подразделения военнослужащих и военную технику. Подкрепление в скором времени присоединится к операции сирийских войск против ИГ в окрестностях оккупированных террористами городов Аль-Баб и Дер Хафер. Бойцы «Хезболлы» также примут участие в освободительной операции в этой части провинции.

Провинция Хомс

Согласно данным одного из сирийских информационных агентств, ВВС САР нанесли серию авиаударов по укрепленным районам боевиков террористических группировок в окрестностях населенного пункта Дер Фуль, расположенного в северной части провинции Хомс. Бомбардировка была проведена в связи с сообщением разведки сирийской армии о готовящейся массированной атаке боевиков на позиции правительственных военнослужащих, дислоцирующихся в регионе.

Провинция Дейр эз-Зор

По информации медиа-центра провинции, грузовые самолеты ВВС Сирии сбросили в оккупированные террористами ИГ районы города Дейр эз-Зор гуманитарный груз от Всемирной продовольственной программы. В его состав вошли продукты питания, одежда, медикаменты и другие предметы первой необходимости.

Провинция Даръа

Недалеко от населенного пункта Айн Дакр, расположенного в окрестностях города Даръа, шесть боевиков Сирийской свободной армии (ССА)**, в том числе один командир бригады, погибли в результате подрыва на минном поле. Предполагается, что участок был заминирован боевиками союзного ИГ формирования «Джейш Халид Бин Аль-Валид», отряды и укрепления которого ранее размещались в этом регионе.

Провинция Идлиб

Как заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, боевики группировки «Ахрар аш-Шам» незаконно удерживают в районе населенных пунктов Аль-Фуа и Кефрая, расположенных к северу от города Идлиб, колонну из 23 автобусов с водителями, принимавшими участие в эвакуации людей из Алеппо. Представитель ООН призвал покровителей так называемой «умеренной» сирийской оппозиции повлиять на боевиков.

Провинция Хама

По данным оппозиционного источника, сирийская авиация провела бомбардировки укрепрайонов боевиков в районе населенного пункта Аль-Закат, расположенного в северной части провинции Хама. Тем не менее, как сообщили официальные представители Минобороны РФ, ВВС Сирии и ВКС России не наносят авиаудары по позициям боевиков оппозиционных сил, присоединившихся к правительственному плану перемирия в рамках вступившего в силу с 30 декабря режима прекращения огня.

Ирак

Как сообщил источник в оборонном ведомстве Ирака, после возвращения под контроль правительственной армии района Шумер на юго-западе города Мосул иракские подразделения начали подготовку к следующей фазе операции, предполагающей освобождение западной части города от террористов ИГ. В данный момент к правительственным позициям в регионе движутся подкрепления иракских военнослужащих. Кроме того, командование осуществляет переброску дополнительной партии военной техники и вооружений.