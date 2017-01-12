МИД РФ отреагировал на попытки США разжечь конфликт в Сирии

Москва, 12 января. Американская сторона не принимает никаких усилий, направленных на урегулирование конфликта на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом в четверг заявила пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, которая прокомментировала решение Вашингтона о поставке в Сирию ПЗРК.

«Только начинает намечаться тенденция тушения пожара, как туда начинают бросать спички», — цитирует слова дипломата издание «АиФ».

Напомним, ранее стало известно о том, что Соединенные Штаты Америки ввели против Дамаска новые санкции.

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