FAN-TV Лента новостей
Сенат разрешил возглавить Пентагон Мэттису, планирующему бороться с Россией
Политика

Сенат разрешил возглавить Пентагон Мэттису, планирующему бороться с Россией

Сегодня 21:11
58

Сенат разрешил возглавить Пентагон Мэттису, планирующему бороться с Россией

Вашингтон, 12 января. Отставной генерал Джеймс Мэттис сможет стать новым министром обороны США. Соответствующий закон был одобрен комитетом по делам Вооруженных сил Сената Конгресса США.

Мэттис является основной кандидатурой на пост министра обороны США, однако согласно американским законам, профессиональный военный может возглавить Пентагон лишь по истечении семи лет после выхода в отставку. Мэттис ушел из рядов ВС в 2013 году.

Новый законопроект позволит Мэттису обойти это препятствие.

Напомним, что ранее сообщалось о планах Мэттиса разработать стратегию по противостоянию России.

 

комментарии
Антон Зарубин
#сша #мэттис
Новости партнеров
Эксклюзив

Исправляйтесь: Пушков рассказал, при каких условиях Россия вернется в ПАСЕ

Сегодня 20:54
112

Новости США: победа Трампа стоила Соросу $1 млрд, уход Обамы встретили в Twitter миллионами лайков

Сегодня 20:36
139

Донбасс: израненная войной душа грезит о музыке. ФАН-ТВ

Сегодня 20:28
63

Сирия новости 12 января 2017 19.30: САА оттеснила ИГ с его позиций в Дамаске, ВВС коалиции вновь ударили по Идлибу

Сегодня 19:30
392

Перемирие в Вади-Барада под угрозой: ФАН публикует видео артобстрела сирийского села Бассемех

Сегодня 19:17
176
Показать еще
Прямая трансляция

Донбасс: израненная войной душа грезит о музыке. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Сенат разрешил возглавить Пентагон Мэттису, планирующему бороться с Россией

21:11

Кандидат на пост главы Пентагона хочет разработать стратегию борьбы с РФ

21:10

Гонщицу Багдасарян арестовали за уклонение от исправительных работ

21:06

«АиФ» подарил подписку «лидеру секса» Захаровой

20:56

Исправляйтесь: Пушков рассказал, при каких условиях Россия вернется в ПАСЕ

20:54

Россия упростила визовый режим для граждан Австрии

20:53

Космос не рвется: Рогозин объяснил, почему РФ поставляет США ракетные двигатели

20:50

Новости США: победа Трампа стоила Соросу $1 млрд, уход Обамы встретили в Twitter миллионами лайков

20:36

Рогозин рассказал о новой стратегии развития космической отрасли

20:31

СМИ назвали сумму убытков Сороса после победы Трампа

20:31

Кандидат на пост главы Пентагона обвинил Путина в попытках разрушить НАТО

20:30

Донбасс: израненная войной душа грезит о музыке. ФАН-ТВ

20:28
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Кандидат на пост главы Пентагона хочет разработать стратегию борьбы с РФ
Читать
Закрыть