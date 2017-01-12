Сенат разрешил возглавить Пентагон Мэттису, планирующему бороться с Россией

Вашингтон, 12 января. Отставной генерал Джеймс Мэттис сможет стать новым министром обороны США. Соответствующий закон был одобрен комитетом по делам Вооруженных сил Сената Конгресса США.

Мэттис является основной кандидатурой на пост министра обороны США, однако согласно американским законам, профессиональный военный может возглавить Пентагон лишь по истечении семи лет после выхода в отставку. Мэттис ушел из рядов ВС в 2013 году.

Новый законопроект позволит Мэттису обойти это препятствие.

Напомним, что ранее сообщалось о планах Мэттиса разработать стратегию по противостоянию России.