Гонщицу Багдасарян арестовали за уклонение от исправительных работ

Москва, 12 января. Участницу скандальных гонок на Gelandewagen Мару Багдасарян арестовали на 15 суток. Об этом сообщил пресс-секретарь Савеловского суда Москвы Константин Тимошенко.

Мировой суд №352 сегодня рассмотрел административный материал в отношении Багдасарян. Скандально прославившаяся гонщица совершила административное правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 20.25 КоАП — уклонение от обязательных работ. В связи с этим было решено наложить на нее административный арест на 15 суток, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Багдасарян начала выполнять обязательные работы в ГБУ «Жилищник» района Сокол города Москвы.