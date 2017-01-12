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Экипажи воссозданной 90-й танковой дивизии начали подготовку к Армейским играм
Россия

Экипажи воссозданной 90-й танковой дивизии начали подготовку к Армейским играм

Сегодня 21:32
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Экипажи воссозданной 90-й танковой дивизии начали подготовку к Армейским играм

Москва, 12 января. Экипажи легендарной 90-й танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), которая была воссоздана в декабре прошлого года, приступили к тренировкам в рамках подготовки к соревнованиям по танковому биатлону. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что в настоящее время танкисты приступили к тренировкам на Чебаркульском полигоне в Челябинской области. В ходе тренировок экипажи уделяют особое внимание огневой подготовке и скоростному преодолению препятствий в виде траншей, рвов, колейных мостов, косогоров и минно-взрывных заграждений.

Стоит отметить, что 90-я танковая дивизия была расформирована в 1998 году. До своего расформирования дивизия принимали участие в Первой чеченской кампании, известность соединению принесла рота разведки, которая позднее получила прозвище «Бешеная рота». В январе 2016 года Минобороны РФ заявило о воссоздании легендарной танковой дивизии в Челябинской области.

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Кирилл Иванов
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