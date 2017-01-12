Кандидат на пост главы Пентагона хочет разработать стратегию борьбы с РФ

Вашингтон, 12 января. Кандидат на пост министра обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис планирует разработать стратегию по противодействию Российской Федерации.

По словам политика, у него очень скромные ожидания относительно сотрудничества с Москвой.

«Я бы хотел собраться с новым Советом по национальной безопасности для разработки стратегии по противостоянию РФ», — подчеркнул Мэттис на слушаниях в сенате США.

Напомним, ранее вероятный кандидат на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис заявил о том, что российская сторона якобы пытается разрушить Североатлантический альянс (НАТО).

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