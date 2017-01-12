Космос не рвется: Рогозин объяснил, почему РФ поставляет США ракетные двигатели

Москва, 12 января. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что Россия сохранила поставки ракетных двигателей США, исходя из экономических прагматичных интересов. Об этом он заявил в ходе торжественного мероприятия в Роскосмосе в честь 110-летия советского ученого, конструктора, основоположника практической космонавтики Сергея Королева.

«Мы сохранили поставки ракетных двигателей, исходя из того, что мы считаем, что уж что-что, а космос точно нельзя рвать на части, как рвут американцы все остальные отношения и связи с нами», — сказал Рогозин.

Кроме того, вице-премьер заявил, что в марте 2017 года Роскосмос представит правительству России новую стратегию развития космической отрасли.