Россия упростила визовый режим для граждан Австрии

Вена, 12 января. Российская сторона планирует смягчить визовый режим для граждан Австрии. Об этом журналистам в четверг заявил посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский.

Согласно предварительной информации, при получении визы австрийцы смогут автоматически оформить двукратное разрешение на въезд в страну, которое будет действовать шесть месяцев.

«Смысл нашей инициативы состоит в том, чтобы привести австрийских туристов не только в Москву и Петербург, мы хотим показать красоту всей нашей страны», — подчеркнул дипломат.

Напомним, ранее стало известно о том, что Россия и Япония договорились об упрощении визового режима.

Читайте по теме: Качели Лукашенко: как аукнется Москве введенный Минском безвизовый режим