FAN-TV Лента новостей
Россия упростила визовый режим для граждан Австрии
Политика

Россия упростила визовый режим для граждан Австрии

Сегодня 20:53
60

Россия упростила визовый режим для граждан Австрии

Вена, 12 января. Российская сторона планирует смягчить визовый режим для граждан Австрии. Об этом журналистам в четверг заявил посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский.

Согласно предварительной информации, при получении визы австрийцы смогут автоматически оформить двукратное разрешение на въезд в страну, которое будет действовать шесть месяцев.

«Смысл нашей инициативы состоит в том, чтобы привести австрийских туристов не только в Москву и Петербург, мы хотим показать красоту всей нашей страны», — подчеркнул дипломат.

Напомним, ранее стало известно о том, что Россия и Япония договорились об упрощении визового режима.

Читайте по теме: Качели Лукашенко: как аукнется Москве введенный Минском безвизовый режим

комментарии
Василий Съедин
Новости партнеров
Эксклюзив

Российские гандболисты обыграли Японию в стартовом матче ЧМ-2017 во Франции

Сегодня 21:24
45

Исправляйтесь: Пушков рассказал, при каких условиях Россия вернется в ПАСЕ

Сегодня 20:54
142

Новости США: победа Трампа стоила Соросу $1 млрд, уход Обамы встретили в Twitter миллионами лайков

Сегодня 20:36
155

Донбасс: израненная войной душа грезит о музыке. ФАН-ТВ

Сегодня 20:28
69

Сирия новости 12 января 2017 19.30: САА оттеснила ИГ с его позиций в Дамаске, ВВС коалиции вновь ударили по Идлибу

Сегодня 19:30
423
Показать еще
Прямая трансляция

Донбасс: израненная войной душа грезит о музыке. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Сенат разрешил возглавить Пентагон Мэттису, планирующему бороться с Россией

21:11

Кандидат на пост главы Пентагона хочет разработать стратегию борьбы с РФ

21:10

Гонщицу Багдасарян арестовали за уклонение от исправительных работ

21:06

«АиФ» подарил подписку «лидеру секса» Захаровой

20:56

Исправляйтесь: Пушков рассказал, при каких условиях Россия вернется в ПАСЕ

20:54

Россия упростила визовый режим для граждан Австрии

20:53

Космос не рвется: Рогозин объяснил, почему РФ поставляет США ракетные двигатели

20:50

Новости США: победа Трампа стоила Соросу $1 млрд, уход Обамы встретили в Twitter миллионами лайков

20:36

Рогозин рассказал о новой стратегии развития космической отрасли

20:31

СМИ назвали сумму убытков Сороса после победы Трампа

20:31

Кандидат на пост главы Пентагона обвинил Путина в попытках разрушить НАТО

20:30

Донбасс: израненная войной душа грезит о музыке. ФАН-ТВ

20:28
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Российские гандболисты обыграли Японию в стартовом матче ЧМ-2017 во Франции
Читать
Закрыть