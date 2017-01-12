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«АиФ» подарил подписку «лидеру секса» Захаровой
Политика

«АиФ» подарил подписку «лидеру секса» Захаровой

Сегодня 20:56
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«АиФ» подарил подписку «лидеру секса» Захаровой

Москва, 12 января. Издание «Аргументы и факты» подарило подписку официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, которая поиронизировала над своим фото, рядом с которым был напечатан заголовок «Будь лидером секса!»

«Аргументы и Факты» подарили официальному представителю российского МИД Марии Захаровой подписку на газету», — сообщает «АиФ»

Ранее Захарова в Facebook пошутила над версткой газеты, из-за которой фото представителя МИД оказалось рядом с рекламным материалом «Будь лидером секса!» Захарова написала, что «не все заголовки пишутся сверху», и добавила к сообщению смеющиеся смайлики. 

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Владимир Багров
#мария захарова
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