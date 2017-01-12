Кандидат на пост главы Пентагона обвинил Путина в попытках разрушить НАТО

Вашингтон, 12 января. Претендент на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис обвинил президента России Владимира Путина в попытках разрушить НАТО. Об этом Мэттис заявил на слушаниях по утверждению его кандидатуры в сенате США.

«Самое главное - признать реальность, с которой мы имеем дело. И признать, что господин Путин пытается подорвать Североатлантический альянс», — передает его слова Reuters.

Кроме того, Мэттис добавил, что к настоящему моменту у США есть очень длинный список попыток взаимодействия с Москвой в позитивном русле, однако список успехов по данному вопросу гораздо короче.

Ранее кандидат на должность главы ЦРУ Майкл Помпео заявил, что Россия ничего не делает для уничтожения террористической группировки «Исламское государство».