Россия и Турция подписали меморандум о предотвращении авиаинцидентов в Сирии

Москва, 12 января. Меморандум о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии подписан Министерством обороны России и Генштабом Вооруженных сил Турции. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Документ был подписан сегодня, 12 января, после совместных консультаций военных России и Турции по вопросам взаимодействия в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ, террористическая группировка, запрещенная в России).

В документе регламентированы механизмы координации и взаимодействия авиации ВКС России и ВВС Турции при нанесении ударов по объектам террористов, а также порядок действий сторон по избежанию инцидентов воздухе при нахождении самолетов и беспилотников в воздушном пространстве Сирии.