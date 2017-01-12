Рогозин рассказал о новой стратегии развития космической отрасли

Москва, 12 января. Российское правительство ждет от госкорпорации по космической деятельности «Роскосмос» предложений, которые посвящены судьбе МКС после 2024 года. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин.

Кабмин планирует рассмотреть новую стратегию развития космической отрасли уже в марте 2017 года.

«Надо уже принимать сейчас эти решения, потому что денег безгранично быть не может. Мы должны понять, в чем смысл пилотируемой космонавтики», — объяснил Рогозин.

Как подчеркнул политик, Москва поддерживает международное сотрудничество, которому мешают антироссийские санкции.

Напомним, ранее стало известно о том, что на борту Международной космической станции (МКС) пройдет эксперимент по 3D-печати живых тканей.

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