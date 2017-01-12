Кандидат на пост главы ЦРУ заявил, что Россия не борется с ИГ

Вашингтон, 12 января. Кандидат на должность главы ЦРУ Майкл Помпео заявил, что Россия ничего не делает для уничтожения террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об это Помпео заявил на слушаниях по утверждению его кандидатуры в сенате США.

«Россия начала агрессивную политику на Украине, также она представляет угрозу для Европы и не делает ничего, чтобы уничтожить ИГ», — сказал Помпео.

При этом накануне слушаний Помпео опубликовал заявление, в котором рекомендовал ЦРУ обеспечить американских политиков разведывательной информацией о деятельности России.

Стоит отметить, что ранее министр обороны США Эштон Картер охарактеризовал вклад России в борьбу с группировкой «Исламское государство» как нулевой.