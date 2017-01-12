Исправляйтесь: Пушков рассказал, при каких условиях Россия вернется в ПАСЕ

Российская Федерация не будет принимать участие в работе пленарных заседаний парламентской ассамблеи Совета Европы, однако продолжит контакты с политическими группами, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Для возвращения Москвы в Страсбург ПАСЕ должна эволюционировать, считает политик, профессор МГИМО и член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Алексей Пушков.

«Конечно, мы не будем принимать участие в пленарных заседаниях, в работе профильных комиссий, но мы можем принимать участие в различных конференциях или семинарах, или слушаниях, которые проводятся политическими группами в составе ПАСЕ. Уверен, что таких мероприятий в 2017 году предстоит достаточно», — отметил Слуцкий.

По его же словам, российская сторона не видит полноформатного сотрудничества с Парламентской ассамблеей до тех пор, пока не будут приняты поправки в регламент, лишающие организацию возможности пересматривать полномочия любой национальной делегации.

«В 2017 году Россия не будет участвовать в пленарных заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы, но будет поддерживать двухсторонние контакты с этой организацией по линии руководства ПАСЕ, которое склонно к поддержанию таких контактов, прежде всего в лице председателя ассамблеи Педро Аграмунта. Будет поддерживать отношения с рядом национальных делегаций и теми политическими фракция, которые готовы к контактам с Россией. То есть мы не будем участвовать в деятельности ПАСЕ, поскольку нам не дают гарантий от санкций, ограничивающих наши полномочия, но будем поддерживать контакты с той частью ПАСЕ, которая заинтересована в таких контактах. Я думаю, что это верное решение, которое показывает, что Россия не идет по пути самоизоляции, не отказывается от организации, но по принципиальным соображениям отказывается работать в структуре, которая применяет санкции к российской делегации и ставит ее в неравноправное положение», — считает Алексей Пушков.

Отвечая на вопрос, нужно ли России участие в ПАСЕ в принципе, сенатор заявил, что ответ необходимо рассматривать с точки зрения того, считает ли Россия себя членом Европы. Дело в том, что сам по себе Совет Европы — это многомерная политическая организация, объединяющая все 47 европейских государств. И в этих условиях Россия, для того чтобы отстаивать свои позиции, искать партнеров и союзников, должна оставаться в Совете.

«Участие в Совете Европы предполагает участие и в ПАСЕ, мы не должны отказываться от этой площадки. Мы платим единый нерасширяемый взнос в Совет, который идет на наше участие в деятельности всех этих организаций. Кстати, ПАСЕ является единственной структурой, которая не дискриминирует Россию ни по линии власти, ни по линии Европейского суда по правам человека, ни по линии конгресса муниципальных образований — никакой дискриминации не существует. Поэтому речь идет о необходимости преодолеть конфликт именно с этой организацией», — подчеркнул Пушков.

Конфликт же с Россией упирается в то, что сама ассамблея пошла по пути подрыва принципов европейского парламентаризма, который предполагает равноправное участие всех делегаций, всех парламентариев в работе этого органа.

«И это будет продолжаться до тех пор, пока ПАСЕ будет настаивать на практике санкций в отношении к России. Естественно наше участие там не будет возможно. И когда мы в 2014 году в знак протеста против санкций приняли решение покинуть Парламентскую ассамблею, практика подтвердила, что это решение было верным. Оно было возобновлено в 2015, потом в 2016 году и вот в 2017 году мы отказываемся участвовать в пленарных заседаниях ПАСЕ в связи с сохранением санкционной практики. Организация должна эволюционировать и прийти к пониманию того, что Москва вернется в ПАСЕ только тогда, когда к ней не будет применяться никаких санкций. Я думаю, что к концу 2017 года такая эволюция произойдет.

Напомним, в 2014 и 2015 годах парламентская ассамблея Совета Европы уже лишала Россию права голоса на сессиях, а также права участвовать в работе уставных органов и мониторинге выборов.